Bugünkü Eris Amplified Luna Fiyatı

Bugünkü Eris Amplified Luna (AMPLUNA) fiyatı $ 0,178781 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut AMPLUNA / USD dönüşüm oranı AMPLUNA başına $ 0,178781 şeklindedir.

Eris Amplified Luna, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.014.903 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11,26M AMPLUNA şeklindedir. Son 24 saat içinde AMPLUNA, $ 0,178662 (en düşük) ile $ 0,200112 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,1 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07169 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMPLUNA, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%8,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Dolaşım Arzı 11,26M 11,26M 11,26M Toplam Arz 11.264.871,121591 11.264.871,121591 11.264.871,121591

Şu anki Eris Amplified Luna piyasa değeri $ 2,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMPLUNA arzı 11,26M olup, toplam arzı 11264871.121591. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,01M.