Bugünkü ERIS Arbitrage LUNA Fiyatı

Bugünkü ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) fiyatı $ 0,25064 olup, son 24 saatte % 5,64 değişim gösterdi. Mevcut ARBLUNA / USD dönüşüm oranı ARBLUNA başına $ 0,25064 şeklindedir.

ERIS Arbitrage LUNA, şu anda piyasa değeri açısından $ 263.261 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,05M ARBLUNA şeklindedir. Son 24 saat içinde ARBLUNA, $ 0,250098 (en düşük) ile $ 0,285057 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,606495 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,095256 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARBLUNA, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%9,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 263,26K$ 263,26K $ 263,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 263,26K$ 263,26K $ 263,26K Dolaşım Arzı 1,05M 1,05M 1,05M Toplam Arz 1.050.724,729398 1.050.724,729398 1.050.724,729398

