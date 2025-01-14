Espresso Bot Fiyatı (ESPR)
Bugün için canlı Espresso Bot (ESPR) fiyatı, 0.0001129 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 112.90K USD. ESPR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Espresso Bot Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 302.80 USD
- Gün içindeki Espresso Bot fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Espresso Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Espresso Bot / USD fiyat değişimi, $ -0.0000090295.
Son 60 gün içerisinde, Espresso Bot / USD fiyat değişimi, $ -0.0000013331.
Son 90 gün içerisinde, Espresso Bot / USD fiyat değişimi, $ -0.00001225005066907498.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000090295
|-7.99%
|60 Gün
|$ -0.0000013331
|-1.18%
|90 Gün
|$ -0.00001225005066907498
|-9.78%
En güncel Espresso Bot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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