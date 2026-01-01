Bugünkü ESV Capital Fiyatı

Bugünkü ESV Capital (ESVC) fiyatı $ 0,00056364 olup, son 24 saatte % 1,40 değişim gösterdi. Mevcut ESVC / USD dönüşüm oranı ESVC başına $ 0,00056364 şeklindedir.

ESV Capital, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.364 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M ESVC şeklindedir. Son 24 saat içinde ESVC, $ 0,00056092 (en düşük) ile $ 0,00057175 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,193934 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00048284 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ESVC, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%41,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ESV Capital (ESVC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,36K$ 56,36K $ 56,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,36K$ 56,36K $ 56,36K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 99.999.917,859929 99.999.917,859929 99.999.917,859929

Şu anki ESV Capital piyasa değeri $ 56,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ESVC arzı 100,00M olup, toplam arzı 99999917.859929. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,36K.