Bugünkü ETH6900 Fiyatı

Bugünkü ETH6900 (ETH6900) fiyatı $ 0,00011478 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ETH6900 / USD dönüşüm oranı ETH6900 başına $ 0,00011478 şeklindedir.

ETH6900, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.477,73 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M ETH6900 şeklindedir. Son 24 saat içinde ETH6900, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,148103 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006744 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ETH6900, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ETH6900 (ETH6900) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,48K$ 11,48K $ 11,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,48K$ 11,48K $ 11,48K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

