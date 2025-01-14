Eve AI Fiyatı (EVEAI)
Bugün için canlı Eve AI (EVEAI) fiyatı, 0.01405261 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.22M USD. EVEAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Eve AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 328.67 USD
- Gün içindeki Eve AI fiyat değişimi -3.38%
- Dolaşımdaki arz: 86.59M USD.
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Gün içerisinde, Eve AI / USD fiyat değişimi, $ -0.00049269918202986.
Son 30 gün içerisinde, Eve AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0025745702.
Son 60 gün içerisinde, Eve AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0018133249.
Son 90 gün içerisinde, Eve AI / USD fiyat değişimi, $ -0.001385665403144103.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00049269918202986
|-3.38%
|30 Gün
|$ -0.0025745702
|-18.32%
|60 Gün
|$ +0.0018133249
|+12.90%
|90 Gün
|$ -0.001385665403144103
|-8.97%
En güncel Eve AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.15%
-3.38%
-27.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
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A$0.0226247021
|1 EVEAI / GBP
￡0.0113826141
|1 EVEAI / EUR
€0.0136310317
|1 EVEAI / USD
$0.01405261
|1 EVEAI / MYR
RM0.063236745
|1 EVEAI / TRY
₺0.4987271289
|1 EVEAI / JPY
¥2.2130050228
|1 EVEAI / RUB
₽1.4439056775
|1 EVEAI / INR
₹1.2175181304
|1 EVEAI / IDR
Rp230.3706188784
|1 EVEAI / PHP
₱0.8224992633
|1 EVEAI / EGP
￡E.0.709656805
|1 EVEAI / BRL
R$0.0855803949
|1 EVEAI / CAD
C$0.0200952323
|1 EVEAI / BDT
৳1.7080947455
|1 EVEAI / NGN
₦21.7868854918
|1 EVEAI / UAH
₴0.595830664
|1 EVEAI / VES
Bs0.74478833
|1 EVEAI / PKR
Rs3.916462407
|1 EVEAI / KZT
₸7.4627790666
|1 EVEAI / THB
฿0.4870634626
|1 EVEAI / TWD
NT$0.4647198127
|1 EVEAI / CHF
Fr0.0127878751
|1 EVEAI / HKD
HK$0.1093293058
|1 EVEAI / MAD
.د.م0.1417908349