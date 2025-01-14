Everyworld Fiyatı (EVERY)
Bugün için canlı Everyworld (EVERY) fiyatı, 0.00411482 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.18M USD. EVERY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Everyworld Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 145.38K USD
- Gün içindeki Everyworld fiyat değişimi +13.81%
- Dolaşımdaki arz: 1.01B USD.
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Gün içerisinde, Everyworld / USD fiyat değişimi, $ +0.00049918.
Son 30 gün içerisinde, Everyworld / USD fiyat değişimi, $ -0.0000726236.
Son 60 gün içerisinde, Everyworld / USD fiyat değişimi, $ +0.0026616709.
Son 90 gün içerisinde, Everyworld / USD fiyat değişimi, $ +0.001800699870584291.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00049918
|+13.81%
|30 Gün
|$ -0.0000726236
|-1.76%
|60 Gün
|$ +0.0026616709
|+64.68%
|90 Gün
|$ +0.001800699870584291
|+77.81%
En güncel Everyworld fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.66%
+13.81%
+7.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.
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|1 EVERY / EUR
€0.0039913754
|1 EVERY / USD
$0.00411482
|1 EVERY / MYR
RM0.01851669
|1 EVERY / TRY
₺0.1460349618
|1 EVERY / JPY
¥0.6480018536
|1 EVERY / RUB
₽0.422797755
|1 EVERY / INR
₹0.3565080048
|1 EVERY / IDR
Rp67.4560547808
|1 EVERY / PHP
₱0.2408404146
|1 EVERY / EGP
￡E.0.20779841
|1 EVERY / BRL
R$0.0250592538
|1 EVERY / CAD
C$0.0058841926
|1 EVERY / BDT
৳0.500156371
|1 EVERY / NGN
₦6.3795346316
|1 EVERY / UAH
₴0.174468368
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Fr0.0037444862
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.د.م0.0415185338