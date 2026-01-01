Bugünkü Exim Fiyatı

Bugünkü Exim (EXIM) fiyatı $ 0,089659 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut EXIM / USD dönüşüm oranı EXIM başına $ 0,089659 şeklindedir.

Exim, şu anda piyasa değeri açısından $ 122.414 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,37M EXIM şeklindedir. Son 24 saat içinde EXIM, $ 0,089548 (en düşük) ile $ 0,08997 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,125048 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,06399 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EXIM, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%1,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Exim (EXIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 122,41K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,15M Dolaşım Arzı 1,37M Toplam Arz 224.763.629,073

