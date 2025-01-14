Fade Wallet Token Fiyatı (FWT)
Bugün için canlı Fade Wallet Token (FWT) fiyatı, 0.01366391 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.86M USD. FWT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fade Wallet Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.39K USD
- Gün içindeki Fade Wallet Token fiyat değişimi +3.64%
- Dolaşımdaki arz: 428.88M USD.
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Gün içerisinde, Fade Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00047987.
Son 30 gün içerisinde, Fade Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0006556422.
Son 60 gün içerisinde, Fade Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0398380136.
Son 90 gün içerisinde, Fade Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00701127104378127.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00047987
|+3.64%
|30 Gün
|$ -0.0006556422
|-4.79%
|60 Gün
|$ +0.0398380136
|+291.56%
|90 Gün
|$ -0.00701127104378127
|-33.91%
En güncel Fade Wallet Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+3.64%
+21.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
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