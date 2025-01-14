Fantom Bomb Logosu

Fantom Bomb Fiyatı (BOMB)

USD

Fantom Bomb (BOMB) Canlı Fiyat Grafiği

$0.04588124
$0.04588124$0.04588124
-5.30%(1D)

Bugünkü Fantom Bomb (BOMB) Fiyatı

Bugün için canlı Fantom Bomb (BOMB) fiyatı, 0.04587567 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 22.69M USD. BOMB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fantom Bomb Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 338.12K USD
- Gün içindeki Fantom Bomb fiyat değişimi -5.35%
- Dolaşımdaki arz: 494.67M USD.

MEXC'deki BOMB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BOMB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Fantom Bomb (BOMB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fantom Bomb / USD fiyat değişimi, $ -0.00259556103797017.
Son 30 gün içerisinde, Fantom Bomb / USD fiyat değişimi, $ -0.0124861003.
Son 60 gün içerisinde, Fantom Bomb / USD fiyat değişimi, $ -0.0016513819.
Son 90 gün içerisinde, Fantom Bomb / USD fiyat değişimi, $ +0.015525798455939786.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00259556103797017-5.35%
30 Gün$ -0.0124861003-27.21%
60 Gün$ -0.0016513819-3.59%
90 Gün$ +0.015525798455939786+51.16%

Fantom Bomb (BOMB) Fiyat Analizi

En güncel Fantom Bomb fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.04415307
$ 0.04415307$ 0.04415307

$ 0.04950081
$ 0.04950081$ 0.04950081

$ 0.067627
$ 0.067627$ 0.067627

+0.48%

-5.35%

-20.85%

Fantom Bomb (BOMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22.69M
$ 22.69M$ 22.69M

$ 338.12K
$ 338.12K$ 338.12K

494.67M
494.67M 494.67M

Fantom Bomb (BOMB) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Fantom Bomb (BOMB) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fantom Bomb (BOMB) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BOMB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOMB / AUD
A$0.0738598287
1 BOMB / GBP
0.0371592927
1 BOMB / EUR
0.0444993999
1 BOMB / USD
$0.04587567
1 BOMB / MYR
RM0.2068992717
1 BOMB / TRY
1.6276687716
1 BOMB / JPY
¥7.225418025
1 BOMB / RUB
4.7077612554
1 BOMB / INR
3.9806318859
1 BOMB / IDR
Rp752.0600436048
1 BOMB / PHP
2.6896905321
1 BOMB / EGP
￡E.2.3162625783
1 BOMB / BRL
R$0.2793828303
1 BOMB / CAD
C$0.0656022081
1 BOMB / BDT
5.5761876885
1 BOMB / NGN
71.1247212546
1 BOMB / UAH
1.945128408
1 BOMB / VES
Bs2.43141051
1 BOMB / PKR
Rs12.785549229
1 BOMB / KZT
24.3627333102
1 BOMB / THB
฿1.5895919655
1 BOMB / TWD
NT$1.5180259203
1 BOMB / CHF
Fr0.0417468597
1 BOMB / HKD
HK$0.3569127126
1 BOMB / MAD
.د.م0.4628855103