FartStrategy Fiyatı (FSTR)
Bugün için canlı FartStrategy (FSTR) fiyatı, 0.00638152 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FSTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FartStrategy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.44M USD
- Gün içindeki FartStrategy fiyat değişimi -39.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, FartStrategy / USD fiyat değişimi, $ -0.004167308400803176.
Son 30 gün içerisinde, FartStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FartStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FartStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.004167308400803176
|-39.50%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FartStrategy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+14.46%
-39.50%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FartStrategy is a lighthearted meme token created in the spirit of Fartcoin. Fartcoin, much like Dogecoin, is a meme cryptocurrency with no central team dedicated to increasing its value. Neither Fartcoin nor Dogecoin is designed or intended to be a security, nor do they carry any expectation of profit. Similarly, FartStrategy—functioning as a decentralized and leveraged holding vault for Fartcoin—is also not designed to generate a profit and should be viewed solely as a source of amusement and entertainment. Additionally, FartStrategy does not create any surplus value above the amount of Fartcoin held in its vault, which is itself based purely on the humorous meme value of Fartcoin. FartStrategy has one stated goal: Accumulate Fartcoin in the Vault. There are three mechanisms to achieve this goal: Permissionless lending pools, convertible bonds, and at-the-money offerings. The FartStrategy documentation explains how each function of the protocol work to accelerate the Fartcoin flywheel. Think MicroStrategy for Fartcoin.
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