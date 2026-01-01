Bugünkü FEAR Fiyatı

Bugünkü FEAR (FEAR) fiyatı $ 0,0016674 olup, son 24 saatte % 4,23 değişim gösterdi. Mevcut FEAR / USD dönüşüm oranı FEAR başına $ 0,0016674 şeklindedir.

FEAR, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.336 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,72M FEAR şeklindedir. Son 24 saat içinde FEAR, $ 0,00159087 (en düşük) ile $ 0,00175291 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,88 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00090326 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FEAR, son bir saatte +%0,70 ve son 7 günde +%36,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FEAR (FEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,34K$ 29,34K $ 29,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,12K$ 69,12K $ 69,12K Dolaşım Arzı 17,72M 17,72M 17,72M Toplam Arz 41.739.201,62033058 41.739.201,62033058 41.739.201,62033058

Şu anki FEAR piyasa değeri $ 29,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEAR arzı 17,72M olup, toplam arzı 41739201.62033058. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,12K.