Bugünkü FEED GAZA Fiyatı

Bugünkü FEED GAZA (GAZA) fiyatı $ 0,00000735 olup, son 24 saatte % 1,80 değişim gösterdi. Mevcut GAZA / USD dönüşüm oranı GAZA başına $ 0,00000735 şeklindedir.

FEED GAZA, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.344,89 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,36M GAZA şeklindedir. Son 24 saat içinde GAZA, $ 0,00000713 (en düşük) ile $ 0,00000737 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00292393 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000679 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAZA, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%4,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FEED GAZA (GAZA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,34K$ 7,34K $ 7,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,34K$ 7,34K $ 7,34K Dolaşım Arzı 999,36M 999,36M 999,36M Toplam Arz 999.363.849,3721457 999.363.849,3721457 999.363.849,3721457

