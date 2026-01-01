Bugünkü FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU Fiyatı

Bugünkü FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) fiyatı $ 0,00000923 olup, son 24 saatte % 2,52 değişim gösterdi. Mevcut RAGEGUY / USD dönüşüm oranı RAGEGUY başına $ 0,00000923 şeklindedir.

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.220,31 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,34M RAGEGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde RAGEGUY, $ 0,00000895 (en düşük) ile $ 0,00000934 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0023592 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000826 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAGEGUY, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde +%4,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,22K$ 9,22K $ 9,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,22K$ 9,22K $ 9,22K Dolaşım Arzı 999,34M 999,34M 999,34M Toplam Arz 999.339.398,138132 999.339.398,138132 999.339.398,138132

Şu anki FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU piyasa değeri $ 9,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAGEGUY arzı 999,34M olup, toplam arzı 999339398.138132. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,22K.