Bugünkü Fight For Justice Fiyatı

Bugünkü Fight For Justice (FFJ) fiyatı $ 0,00000748 olup, son 24 saatte % 1,63 değişim gösterdi. Mevcut FFJ / USD dönüşüm oranı FFJ başına $ 0,00000748 şeklindedir.

Fight For Justice, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.520,53 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FFJ şeklindedir. Son 24 saat içinde FFJ, $ 0,00000752 (en düşük) ile $ 0,00000762 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00033341 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000678 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FFJ, son bir saatte -- ve son 7 günde +%10,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fight For Justice (FFJ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,52K$ 7,52K $ 7,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,52K$ 7,52K $ 7,52K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Fight For Justice piyasa değeri $ 7,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FFJ arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,52K.