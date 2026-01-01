Bugünkü Finger Monkey Fiyatı

Bugünkü Finger Monkey (FM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut FM / USD dönüşüm oranı FM başına -- şeklindedir.

Finger Monkey, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.907,42 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 960,00M FM şeklindedir. Son 24 saat içinde FM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FM, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%24,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Finger Monkey (FM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,91K$ 5,91K $ 5,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,06K$ 6,06K $ 6,06K Dolaşım Arzı 960,00M 960,00M 960,00M Toplam Arz 985.587.307,0 985.587.307,0 985.587.307,0

