FintruX Fiyatı (FTX)
Bugün için canlı FintruX (FTX) fiyatı, 0.00124117 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 103.38K USD. FTX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FintruX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 496.29 USD
- Gün içindeki FintruX fiyat değişimi +3.45%
- Dolaşımdaki arz: 83.35M USD.
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Gün içerisinde, FintruX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FintruX / USD fiyat değişimi, $ -0.0001596421.
Son 60 gün içerisinde, FintruX / USD fiyat değişimi, $ +0.0016814434.
Son 90 gün içerisinde, FintruX / USD fiyat değişimi, $ +0.000757844423699827.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.45%
|30 Gün
|$ -0.0001596421
|-12.86%
|60 Gün
|$ +0.0016814434
|+135.47%
|90 Gün
|$ +0.000757844423699827
|+156.80%
En güncel FintruX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.92%
+3.45%
+0.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.
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