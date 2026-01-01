Bugünkü Fishwheel Fiyatı

Bugünkü Fishwheel (FSHWHL) fiyatı $ 0,00008374 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FSHWHL / USD dönüşüm oranı FSHWHL başına $ 0,00008374 şeklindedir.

Fishwheel, şu anda piyasa değeri açısından $ 80.606 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 962,49M FSHWHL şeklindedir. Son 24 saat içinde FSHWHL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0031303 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007335 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FSHWHL, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fishwheel (FSHWHL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,61K$ 80,61K $ 80,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,60K$ 80,60K $ 80,60K Dolaşım Arzı 962,49M 962,49M 962,49M Toplam Arz 962.487.690,532178 962.487.690,532178 962.487.690,532178

Şu anki Fishwheel piyasa değeri $ 80,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FSHWHL arzı 962,49M olup, toplam arzı 962487690.532178. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,60K.