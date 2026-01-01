Bugünkü Flayer Fiyatı

Bugünkü Flayer (FLAY) fiyatı $ 0.00681319 olup, son 24 saatte % 5.41 değişim gösterdi. Mevcut FLAY / USD dönüşüm oranı FLAY başına $ 0.00681319 şeklindedir.

Flayer, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,086,159 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 600.00M FLAY şeklindedir. Son 24 saat içinde FLAY, $ 0.0066924 (en düşük) ile $ 0.00720834 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.257272 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00654163 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLAY, son bir saatte +0.61% ve son 7 günde -9.08% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Flayer (FLAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Dolaşım Arzı 600.00M 600.00M 600.00M Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Flayer piyasa değeri $ 4.09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLAY arzı 600.00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6.81M.