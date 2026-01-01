Bugünkü FLIPN Fiyatı

Bugünkü FLIPN (FPN) fiyatı $ 0,00019891 olup, son 24 saatte % 1,05 değişim gösterdi. Mevcut FPN / USD dönüşüm oranı FPN başına $ 0,00019891 şeklindedir.

FLIPN, şu anda piyasa değeri açısından $ 98.303 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 494,13M FPN şeklindedir. Son 24 saat içinde FPN, $ 0,00019643 (en düşük) ile $ 0,00019942 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00082467 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00018005 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FPN, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%2,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FLIPN (FPN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 98,30K$ 98,30K $ 98,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,47K$ 99,47K $ 99,47K Dolaşım Arzı 494,13M 494,13M 494,13M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki FLIPN piyasa değeri $ 98,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FPN arzı 494,13M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,47K.