Bugünkü Flo Fiyatı

Bugünkü Flo (FLO) fiyatı $ 0,00911175 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FLO / USD dönüşüm oranı FLO başına $ 0,00911175 şeklindedir.

Flo, şu anda piyasa değeri açısından $ 82.006 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,00M FLO şeklindedir. Son 24 saat içinde FLO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,232678 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00837116 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Flo (FLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,01K$ 82,01K $ 82,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 91,12K$ 91,12K $ 91,12K Dolaşım Arzı 9,00M 9,00M 9,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Flo piyasa değeri $ 82,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLO arzı 9,00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 91,12K.