flocoin Fiyatı (FLOCO)
Bugün için canlı flocoin (FLOCO) fiyatı, 0.674858 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 594.15K USD. FLOCO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
flocoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki flocoin fiyat değişimi -0.08%
- Dolaşımdaki arz: 873.35K USD.
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Gün içerisinde, flocoin / USD fiyat değişimi, $ -0.000543675258914.
Son 30 gün içerisinde, flocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, flocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, flocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000543675258914
|-0.08%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel flocoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.51%
-0.08%
-5.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
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|1 FLOCO / VND
₫17,304.033978
|1 FLOCO / AUD
A$1.07302422
|1 FLOCO / GBP
￡0.51289208
|1 FLOCO / EUR
€0.59387504
|1 FLOCO / USD
$0.674858
|1 FLOCO / MYR
RM2.98287236
|1 FLOCO / TRY
₺25.68509548
|1 FLOCO / JPY
¥97.22679206
|1 FLOCO / RUB
₽56.1819285
|1 FLOCO / INR
₹58.1052738
|1 FLOCO / IDR
Rp11,438.2694707
|1 FLOCO / KRW
₩958.6020461
|1 FLOCO / PHP
₱38.44666026
|1 FLOCO / EGP
￡E.34.63371256
|1 FLOCO / BRL
R$3.95466788
|1 FLOCO / CAD
C$0.93130404
|1 FLOCO / BDT
৳82.01549274
|1 FLOCO / NGN
₦1,078.04516352
|1 FLOCO / UAH
₴27.9391212
|1 FLOCO / VES
Bs47.914918
|1 FLOCO / PKR
Rs189.24368036
|1 FLOCO / KZT
₸348.75986582
|1 FLOCO / THB
฿22.60099442
|1 FLOCO / TWD
NT$21.83840488
|1 FLOCO / AED
د.إ2.47672886
|1 FLOCO / CHF
Fr0.54663498
|1 FLOCO / HKD
HK$5.2301495
|1 FLOCO / MAD
.د.م6.2761794
|1 FLOCO / MXN
$13.67937166