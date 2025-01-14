FlowerAI Fiyatı (FLOWER)
Bugün için canlı FlowerAI (FLOWER) fiyatı, 0.00202314 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.02M USD. FLOWER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FlowerAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 120.52K USD
- Gün içindeki FlowerAI fiyat değişimi -0.91%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ -0.0002561675.
Son 60 gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FlowerAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.91%
|30 Gün
|$ -0.0002561675
|-12.66%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FlowerAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.18%
-0.91%
-54.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.
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