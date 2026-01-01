Bugünkü Flyte AI Fiyatı

Bugünkü Flyte AI (FLYTE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,97 değişim gösterdi. Mevcut FLYTE / USD dönüşüm oranı FLYTE başına -- şeklindedir.

Flyte AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 372.214 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FLYTE şeklindedir. Son 24 saat içinde FLYTE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00254651 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLYTE, son bir saatte +%0,63 ve son 7 günde -%18,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Flyte AI (FLYTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 372,21K$ 372,21K $ 372,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 372,21K$ 372,21K $ 372,21K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

