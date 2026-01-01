Bugünkü Football World Community (FWC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,47 değişim gösterdi. Mevcut FWC / USD dönüşüm oranı FWC başına -- şeklindedir.

Football World Community, şu anda piyasa değeri açısından $ 164.074 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 41.159,68T FWC şeklindedir. Son 24 saat içinde FWC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FWC, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde -%8,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Football World Community (FWC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 164,07K$ 164,07K $ 164,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 797,25K$ 797,25K $ 797,25K Dolaşım Arzı 41.159,68T 41.159,68T 41.159,68T Toplam Arz 2,0e+17 2,0e+17 2,0e+17

Şu anki Football World Community piyasa değeri $ 164,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FWC arzı 41.159,68T olup, toplam arzı 2.0e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 797,25K.