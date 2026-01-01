Bugünkü Fork Chain Fiyatı

Bugünkü Fork Chain (FORK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FORK / USD dönüşüm oranı FORK başına -- şeklindedir.

Fork Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.264,22 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,27M FORK şeklindedir. Son 24 saat içinde FORK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00497353 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fork Chain (FORK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Dolaşım Arzı 999,27M 999,27M 999,27M Toplam Arz 999.270.475,125136 999.270.475,125136 999.270.475,125136

