Bugünkü Forward Fiyatı

Bugünkü Forward (FORWARD) fiyatı $ 0,00006955 olup, son 24 saatte % 2,83 değişim gösterdi. Mevcut FORWARD / USD dönüşüm oranı FORWARD başına $ 0,00006955 şeklindedir.

Forward, şu anda piyasa değeri açısından $ 347.347 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,99B FORWARD şeklindedir. Son 24 saat içinde FORWARD, $ 0,00006906 (en düşük) ile $ 0,00007205 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02284765 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006397 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORWARD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%20,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Forward (FORWARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 347,35K$ 347,35K $ 347,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 347,74K$ 347,74K $ 347,74K Dolaşım Arzı 4,99B 4,99B 4,99B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

