Freedom (FDM) Nedir?

FDM is the fuel that powers the ecosystem and metaverse, named Freedom World. As the backbone of the groundbreaking Freedom World, FDM is more than just a cryptocurrency; it’s the foundation of a new Web3 future based on transparency, empowerment, and innovation.

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Freedom (FDM) Token Ekonomisi

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