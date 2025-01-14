FreeTrump Fiyatı ($TRUMP)
Bugün için canlı FreeTrump ($TRUMP) fiyatı, 0.00115084 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 115.08K USD. $TRUMP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FreeTrump Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.91K USD
- Gün içindeki FreeTrump fiyat değişimi +5.86%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
MEXC'deki $TRUMP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, $TRUMP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, FreeTrump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FreeTrump / USD fiyat değişimi, $ +0.0002247086.
Son 60 gün içerisinde, FreeTrump / USD fiyat değişimi, $ -0.0003746452.
Son 90 gün içerisinde, FreeTrump / USD fiyat değişimi, $ -0.002054018881067105.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.86%
|30 Gün
|$ +0.0002247086
|+19.53%
|60 Gün
|$ -0.0003746452
|-32.55%
|90 Gün
|$ -0.002054018881067105
|-64.09%
En güncel FreeTrump fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.47%
+5.86%
-34.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 $TRUMP / AUD
A$0.0018528524
|1 $TRUMP / GBP
￡0.0009436888
|1 $TRUMP / EUR
€0.0011163148
|1 $TRUMP / USD
$0.00115084
|1 $TRUMP / MYR
RM0.00517878
|1 $TRUMP / TRY
₺0.0408433116
|1 $TRUMP / JPY
¥0.1816831108
|1 $TRUMP / RUB
₽0.11882423
|1 $TRUMP / INR
₹0.0996282188
|1 $TRUMP / IDR
Rp18.8662264896
|1 $TRUMP / PHP
₱0.0676463752
|1 $TRUMP / EGP
￡E.0.0580713864
|1 $TRUMP / BRL
R$0.0069971072
|1 $TRUMP / CAD
C$0.0016457012
|1 $TRUMP / BDT
৳0.1399766692
|1 $TRUMP / NGN
₦1.7842393192
|1 $TRUMP / UAH
₴0.0486920404
|1 $TRUMP / VES
Bs0.06099452
|1 $TRUMP / PKR
Rs0.3210153096
|1 $TRUMP / KZT
₸0.6108428552
|1 $TRUMP / THB
฿0.0400147068
|1 $TRUMP / TWD
NT$0.03797772
|1 $TRUMP / CHF
Fr0.0010472644
|1 $TRUMP / HKD
HK$0.0089535352
|1 $TRUMP / MAD
.د.م0.0115889588