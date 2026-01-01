Bugünkü Frenly Fiyatı

Bugünkü Frenly (FRENLY) fiyatı $ 0.00568972 olup, son 24 saatte % 2.70 değişim gösterdi. Mevcut FRENLY / USD dönüşüm oranı FRENLY başına $ 0.00568972 şeklindedir.

Frenly, şu anda piyasa değeri açısından $ 568,972 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100.00M FRENLY şeklindedir. Son 24 saat içinde FRENLY, $ 0.00568573 (en düşük) ile $ 0.00587081 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.02528089 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00330361 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRENLY, son bir saatte +0.07% ve son 7 günde -14.94% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Frenly (FRENLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 568.97K$ 568.97K $ 568.97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 568.97K$ 568.97K $ 568.97K Dolaşım Arzı 100.00M 100.00M 100.00M Toplam Arz 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Şu anki Frenly piyasa değeri $ 568.97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FRENLY arzı 100.00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 568.97K.