Bugünkü FTMTOKEN Fiyatı

Bugünkü FTMTOKEN (FTMX) fiyatı $ 0,02205935 olup, son 24 saatte % 1,50 değişim gösterdi. Mevcut FTMX / USD dönüşüm oranı FTMX başına $ 0,02205935 şeklindedir.

FTMTOKEN, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.577.722 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 253,40M FTMX şeklindedir. Son 24 saat içinde FTMX, $ 0,02162339 (en düşük) ile $ 0,0221148 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,137551 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01575309 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FTMX, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%4,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FTMTOKEN (FTMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,58M$ 5,58M $ 5,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,31M$ 14,31M $ 14,31M Dolaşım Arzı 253,40M 253,40M 253,40M Toplam Arz 650.000.000,0 650.000.000,0 650.000.000,0

Şu anki FTMTOKEN piyasa değeri $ 5,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTMX arzı 253,40M olup, toplam arzı 650000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,31M.