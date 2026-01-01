Bugünkü Full Moon Fiyatı

Bugünkü Full Moon (FM) fiyatı $ 0,00596374 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut FM / USD dönüşüm oranı FM başına $ 0,00596374 şeklindedir.

Full Moon, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.204.125 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 538,80M FM şeklindedir. Son 24 saat içinde FM, $ 0,00579152 (en düşük) ile $ 0,00612703 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04230323 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00511421 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FM, son bir saatte +%0,65 ve son 7 günde +%1,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Full Moon (FM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,20M$ 3,20M $ 3,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,94M$ 118,94M $ 118,94M Dolaşım Arzı 538,80M 538,80M 538,80M Toplam Arz 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0

Şu anki Full Moon piyasa değeri $ 3,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FM arzı 538,80M olup, toplam arzı 20000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,94M.