Bugünkü Function FBTC Fiyatı

Bugünkü Function FBTC (FBTC) fiyatı $ 88.367 olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut FBTC / USD dönüşüm oranı FBTC başına $ 88.367 şeklindedir.

Function FBTC, şu anda piyasa değeri açısından $ 977.174.137 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11,05K FBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde FBTC, $ 86.279 (en düşük) ile $ 89.331 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 127.954 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 11.469,83 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FBTC, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde +%1,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Function FBTC (FBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 977,17M$ 977,17M $ 977,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 977,17M$ 977,17M $ 977,17M Dolaşım Arzı 11,05K 11,05K 11,05K Toplam Arz 11.054,08242258 11.054,08242258 11.054,08242258

