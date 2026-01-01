Bugünkü Funds are SAFU Fiyatı

Bugünkü Funds are SAFU (SAFU) fiyatı $ 0,00006159 olup, son 24 saatte % 13,92 değişim gösterdi. Mevcut SAFU / USD dönüşüm oranı SAFU başına $ 0,00006159 şeklindedir.

Funds are SAFU, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.353 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,97M SAFU şeklindedir. Son 24 saat içinde SAFU, $ 0,00005325 (en düşük) ile $ 0,00006466 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00240412 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003075 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAFU, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%28,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Funds are SAFU (SAFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,35K$ 60,35K $ 60,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,59K$ 61,59K $ 61,59K Dolaşım Arzı 979,97M 979,97M 979,97M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Funds are SAFU piyasa değeri $ 60,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAFU arzı 979,97M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,59K.