Bugünkü Furucombo Fiyatı

Bugünkü Furucombo (COMBO) fiyatı $ 0,00051191 olup, son 24 saatte % 0,50 değişim gösterdi. Mevcut COMBO / USD dönüşüm oranı COMBO başına $ 0,00051191 şeklindedir.

Furucombo, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.690 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 48,23M COMBO şeklindedir. Son 24 saat içinde COMBO, $ 0,0005074 (en düşük) ile $ 0,0005145 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,97 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00047271 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COMBO, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%13,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Furucombo (COMBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,69K$ 24,69K $ 24,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,19K$ 51,19K $ 51,19K Dolaşım Arzı 48,23M 48,23M 48,23M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Furucombo piyasa değeri $ 24,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COMBO arzı 48,23M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,19K.