Bugünkü FUUUUUUUUUUUUUU Fiyatı

Bugünkü FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) fiyatı $ 0,00000732 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut FUUU / USD dönüşüm oranı FUUU başına $ 0,00000732 şeklindedir.

FUUUUUUUUUUUUUU, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.303,26 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,89M FUUU şeklindedir. Son 24 saat içinde FUUU, $ 0,00000725 (en düşük) ile $ 0,00000735 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00028517 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000725 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUUU, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,30K$ 7,30K $ 7,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,30K$ 7,30K $ 7,30K Dolaşım Arzı 997,89M 997,89M 997,89M Toplam Arz 997.889.244,501131 997.889.244,501131 997.889.244,501131

Şu anki FUUUUUUUUUUUUUU piyasa değeri $ 7,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FUUU arzı 997,89M olup, toplam arzı 997889244.501131. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,30K.