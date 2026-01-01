Bugünkü Fyni AI by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Fyni AI by Virtuals (FYNI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,72 değişim gösterdi. Mevcut FYNI / USD dönüşüm oranı FYNI başına -- şeklindedir.

Fyni AI by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 248.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FYNI şeklindedir. Son 24 saat içinde FYNI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00465516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FYNI, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde -%17,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 248,34K$ 248,34K $ 248,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 248,34K$ 248,34K $ 248,34K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

