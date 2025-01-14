Galvan Fiyatı (IZE)
Bugün için canlı Galvan (IZE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 598.82K USD. IZE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Galvan Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.35K USD
- Gün içindeki Galvan fiyat değişimi -24.00%
- Dolaşımdaki arz: 5.88B USD.
MEXC'deki IZE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IZE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Galvan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Galvan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Galvan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Galvan / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-24.00%
|30 Gün
|$ 0
|-44.05%
|60 Gün
|$ 0
|-0.10%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Galvan fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
-24.00%
-40.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: - Fees for processing transactions - Staking for new voting proposals - Rewarding active Node Owners - Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon) - Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: 1. The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards 2. Scalable blockchain-rewards system for healthy actions 3. Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 IZE / AUD
A$--
|1 IZE / GBP
￡--
|1 IZE / EUR
€--
|1 IZE / USD
$--
|1 IZE / MYR
RM--
|1 IZE / TRY
₺--
|1 IZE / JPY
¥--
|1 IZE / RUB
₽--
|1 IZE / INR
₹--
|1 IZE / IDR
Rp--
|1 IZE / PHP
₱--
|1 IZE / EGP
￡E.--
|1 IZE / BRL
R$--
|1 IZE / CAD
C$--
|1 IZE / BDT
৳--
|1 IZE / NGN
₦--
|1 IZE / UAH
₴--
|1 IZE / VES
Bs--
|1 IZE / PKR
Rs--
|1 IZE / KZT
₸--
|1 IZE / THB
฿--
|1 IZE / TWD
NT$--
|1 IZE / CHF
Fr--
|1 IZE / HKD
HK$--
|1 IZE / MAD
.د.م--