Game Meteor Coin Fiyatı (GMTO)
Bugün için canlı Game Meteor Coin (GMTO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 424.52K USD. GMTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Game Meteor Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 121.20 USD
- Gün içindeki Game Meteor Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.26B USD.
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Gün içerisinde, Game Meteor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Game Meteor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Game Meteor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Game Meteor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-4.24%
|60 Gün
|$ 0
|-41.90%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Game Meteor Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
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