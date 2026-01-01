Bugünkü GarudaX Fiyatı

Bugünkü GarudaX (GRDX) fiyatı $ 0,00275716 olup, son 24 saatte % 5,61 değişim gösterdi. Mevcut GRDX / USD dönüşüm oranı GRDX başına $ 0,00275716 şeklindedir.

GarudaX, şu anda piyasa değeri açısından $ 118.702 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 43,05M GRDX şeklindedir. Son 24 saat içinde GRDX, $ 0,00267767 (en düşük) ile $ 0,00321972 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00630558 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00183371 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRDX, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde +%3,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GarudaX (GRDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 118,70K$ 118,70K $ 118,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 262,84K$ 262,84K $ 262,84K Dolaşım Arzı 43,05M 43,05M 43,05M Toplam Arz 95.329.657,0 95.329.657,0 95.329.657,0

Şu anki GarudaX piyasa değeri $ 118,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRDX arzı 43,05M olup, toplam arzı 95329657.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 262,84K.