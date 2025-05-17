Gasspas Fiyatı (GASS)
Bugün için canlı Gasspas (GASS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. GASS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gasspas Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Gasspas fiyat değişimi -%43,68
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
MEXC'deki GASS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GASS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Gasspas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gasspas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gasspas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gasspas / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%43,68
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Gasspas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%16,73
-%43,68
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name. Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GASS / VND
₫--
|1 GASS / AUD
A$--
|1 GASS / GBP
￡--
|1 GASS / EUR
€--
|1 GASS / USD
$--
|1 GASS / MYR
RM--
|1 GASS / TRY
₺--
|1 GASS / JPY
¥--
|1 GASS / RUB
₽--
|1 GASS / INR
₹--
|1 GASS / IDR
Rp--
|1 GASS / KRW
₩--
|1 GASS / PHP
₱--
|1 GASS / EGP
￡E.--
|1 GASS / BRL
R$--
|1 GASS / CAD
C$--
|1 GASS / BDT
৳--
|1 GASS / NGN
₦--
|1 GASS / UAH
₴--
|1 GASS / VES
Bs--
|1 GASS / PKR
Rs--
|1 GASS / KZT
₸--
|1 GASS / THB
฿--
|1 GASS / TWD
NT$--
|1 GASS / AED
د.إ--
|1 GASS / CHF
Fr--
|1 GASS / HKD
HK$--
|1 GASS / MAD
.د.م--
|1 GASS / MXN
$--