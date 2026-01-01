Bugünkü GATEWAY TO MARS Fiyatı

Bugünkü GATEWAY TO MARS (MARS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut MARS / USD dönüşüm oranı MARS başına -- şeklindedir.

GATEWAY TO MARS, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.915,79 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 689,50B MARS şeklindedir. Son 24 saat içinde MARS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000222 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MARS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GATEWAY TO MARS (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,92K$ 18,92K $ 18,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,92K$ 18,92K $ 18,92K Dolaşım Arzı 689,50B 689,50B 689,50B Toplam Arz 689.499.618.330,3379 689.499.618.330,3379 689.499.618.330,3379

Şu anki GATEWAY TO MARS piyasa değeri $ 18,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 689,50B olup, toplam arzı 689499618330.3379. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,92K.