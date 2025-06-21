Gecko Inu (GEC) Nedir?

We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned.

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Gecko Inu (GEC) Kaynağı Resmi Websitesi

Gecko Inu (GEC) Token Ekonomisi

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