Gemini Dollar Fiyatı (GUSD)
Bugün için canlı Gemini Dollar (GUSD) fiyatı, 1.001 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 57.89M USD. GUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gemini Dollar Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.97M USD
- Gün içindeki Gemini Dollar fiyat değişimi +0.34%
- Dolaşımdaki arz: 57.82M USD.
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Gün içerisinde, Gemini Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.00335306.
Son 30 gün içerisinde, Gemini Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0016964948.
Son 60 gün içerisinde, Gemini Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0008463455.
Son 90 gün içerisinde, Gemini Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0003232026181684.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00335306
|+0.34%
|30 Gün
|$ +0.0016964948
|+0.17%
|60 Gün
|$ +0.0008463455
|+0.08%
|90 Gün
|$ +0.0003232026181684
|+0.03%
En güncel Gemini Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.14%
+0.34%
+0.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
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