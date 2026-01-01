Bugünkü Gen Z Quant Fiyatı

Bugünkü Gen Z Quant (QUANT) fiyatı $ 0,00025552 olup, son 24 saatte % 5,09 değişim gösterdi. Mevcut QUANT / USD dönüşüm oranı QUANT başına $ 0,00025552 şeklindedir.

Gen Z Quant, şu anda piyasa değeri açısından $ 254.188 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M QUANT şeklindedir. Son 24 saat içinde QUANT, $ 0,00023829 (en düşük) ile $ 0,00025754 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06486 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013788 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUANT, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%9,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gen Z Quant (QUANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 254,19K$ 254,19K $ 254,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 254,19K$ 254,19K $ 254,19K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.800.997,215767 999.800.997,215767 999.800.997,215767

