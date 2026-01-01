Bugünkü General Impressions Fiyatı

Bugünkü General Impressions (GEN) fiyatı $ 0,00000827 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut GEN / USD dönüşüm oranı GEN başına $ 0,00000827 şeklindedir.

General Impressions, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.273,66 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GEN şeklindedir. Son 24 saat içinde GEN, $ 0,00000823 (en düşük) ile $ 0,00000835 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,060835 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000593 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GEN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%17,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

General Impressions (GEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,27K$ 8,27K $ 8,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,27K$ 8,27K $ 8,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki General Impressions piyasa değeri $ 8,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,27K.