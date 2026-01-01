BorsaDEX+
Bugünkü canlı Get Rich or Die Trying fiyatı 0 USD. GRODT piyasa değeri ise 600.171 USD. GRODT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

GRODT Hakkında Daha Fazla Bilgi

GRODT Fiyat Bilgileri

GRODT Nedir

GRODT Whitepaper

GRODT Resmi Websitesi

GRODT Token Ekonomisi

GRODT Fiyat Tahmini

Get Rich or Die Trying Logosu

Get Rich or Die Trying Fiyatı (GRODT)

Listelenmedi

1 GRODT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00060017
$0,00060017
-%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:55:54 (UTC+8)

Bugünkü Get Rich or Die Trying Fiyatı

Bugünkü Get Rich or Die Trying (GRODT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,00 değişim gösterdi. Mevcut GRODT / USD dönüşüm oranı GRODT başına -- şeklindedir.

Get Rich or Die Trying, şu anda piyasa değeri açısından $ 600.171 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M GRODT şeklindedir. Son 24 saat içinde GRODT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00588249 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRODT, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%3,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Piyasa Bilgileri

$ 600,17K
$ 600,17K

--
--

$ 600,17K
$ 600,17K

1000,00M
1000,00M

999.999.998,0
999.999.998,0

Şu anki Get Rich or Die Trying piyasa değeri $ 600,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999998.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 600,17K.

Get Rich or Die Trying Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00588249
$ 0,00588249

$ 0
$ 0

-%0,00

-%0,99

+%3,08

+%3,08

Get Rich or Die Trying (GRODT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,99
30 Gün$ 0-%4,21
60 Gün$ 0-%78,25
90 Gün$ 0--

Get Rich or Die Trying için Fiyat Tahmini

2030 için Get Rich or Die Trying (GRODT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GRODT için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Get Rich or Die Trying (GRODT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Get Rich or Die Trying fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Get Rich or Die Trying varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Get Rich or Die Trying Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, GRODT varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Get Rich or Die Trying (GRODT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Get Rich or Die Trying Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Get Rich or Die Trying ne kadar olacak?
Get Rich or Die Trying yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Get Rich or Die Trying fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:55:54 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

$0,00000

$0,00000

$0,3770

$2,697

$118,39

$0,00001645

$0,02057

$0,0448953

$0,00005816

$0,002872

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.