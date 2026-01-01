Bugünkü GHOAD Fiyatı

Bugünkü GHOAD (GHOAD) fiyatı $ 0,00002485 olup, son 24 saatte % 5,62 değişim gösterdi. Mevcut GHOAD / USD dönüşüm oranı GHOAD başına $ 0,00002485 şeklindedir.

GHOAD, şu anda piyasa değeri açısından $ 99.386 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,00B GHOAD şeklindedir. Son 24 saat içinde GHOAD, $ 0,00002261 (en düşük) ile $ 0,00002633 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00449904 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001552 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GHOAD, son bir saatte +%0,65 ve son 7 günde +%41,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GHOAD (GHOAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99,39K$ 99,39K $ 99,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,39K$ 99,39K $ 99,39K Dolaşım Arzı 4,00B 4,00B 4,00B Toplam Arz 4.000.000.000,0 4.000.000.000,0 4.000.000.000,0

Şu anki GHOAD piyasa değeri $ 99,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GHOAD arzı 4,00B olup, toplam arzı 4000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,39K.