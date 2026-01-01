Bugünkü GHOSTFI Fiyatı

Bugünkü GHOSTFI (GHOSTFI) fiyatı $ 0,00004826 olup, son 24 saatte % 0,80 değişim gösterdi. Mevcut GHOSTFI / USD dönüşüm oranı GHOSTFI başına $ 0,00004826 şeklindedir.

GHOSTFI, şu anda piyasa değeri açısından $ 48.250 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M GHOSTFI şeklindedir. Son 24 saat içinde GHOSTFI, $ 0,00004763 (en düşük) ile $ 0,00004871 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018927 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000433 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GHOSTFI, son bir saatte +%0,36 ve son 7 günde -%8,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GHOSTFI (GHOSTFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 48,25K$ 48,25K $ 48,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,25K$ 48,25K $ 48,25K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.798.790,9424254 999.798.790,9424254 999.798.790,9424254

