Bugünkü Giant Token Fiyatı

Bugünkü Giant Token (GTAN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut GTAN / USD dönüşüm oranı GTAN başına -- şeklindedir.

Giant Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 306.962 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 374,53T GTAN şeklindedir. Son 24 saat içinde GTAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GTAN, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%14,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Giant Token (GTAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 306,96K$ 306,96K $ 306,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 306,96K$ 306,96K $ 306,96K Dolaşım Arzı 374,53T 374,53T 374,53T Toplam Arz 374.527.938.848.046,0 374.527.938.848.046,0 374.527.938.848.046,0

Şu anki Giant Token piyasa değeri $ 306,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTAN arzı 374,53T olup, toplam arzı 374527938848046.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 306,96K.